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الأردن يستضيف غدا اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:47 م
الأردن يستضيف غدا اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
كتب: أحمد جمعة

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تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء.

 

وينعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن الذي يرأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.

 

وتضم اللجنة في عضويتها؛ جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها الخميس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

وسيكون اجتماع الخميس، الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

 


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