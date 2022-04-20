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اعرف كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك من بوابة مرور مصر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:44 م
اعرف كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك من بوابة مرور مصر بوابة مرور مصر _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.


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