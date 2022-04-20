اعرف عقوبة المتهم بتعريض حياة ابنته للخطر فى واقعة "طفلة البلكونة"

كتب أحمد الجعفرى

أثار الفيديو الذى ظهر فيها بائع وهو ممسك بطفلته التي يبلغ عمرها 12 عامًا من بلكونة المنزل، وأدعي البعض أنه يحاول إلقائها من "البلكونة" الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تبين أن الأب اعتدى بالضرب على الطفلة الصغيرة، لتأديبها بسبب عدم إعدادها وجبة الإفطار.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية للمتهمين بتعريض حياة الأطفال للخطر.

وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008، "يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً الادعاء بمحاولة أحد الأشخاص، إلقاء ابنته من شرفة أحد العقارات، ويظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الاهرام بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة" وبمواجهته أشار إلى قيامه بتوبيخ نجلته، لعدم قيامها بتجهيز وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لقيامه بتوبيخها، مما دعاه لمعاقبتها بالضرب.

وأثناء ذلك قامت بالفرار منهن ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها، وقام بإنقاذها، بمعاونة بعض الجيران، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.