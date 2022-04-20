اعتماد أول دفعة من ITI كمدربين معتمدين لتطوير تطبيقات IOS

كتبت هبة السيد

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اعتماد مجموعة من مدربي المعهد وخريجي برنامج سفراء التكنولوجيا من شركة ابل كمدربين معتمدين لتطوير تطبيقات IOS.

وقالت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن اعتماد مجموعة السفراء يأتي ضمن إطار التعاون الوثيق بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI وكبرى الشركات العالمية في الصناعة.

وكان معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، قد عقد شراكة في أكتوبر الماضي مع شركة آبل Apple العالمية لاعتماد المعهد كأول مركز تدريبي للشركة في أفريقيا.

ويأتى ذلك فى إطار حرص معهد تكنولوجيا المعلومات ITI على إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية لدعم الأكاديميات التخصصية التابعة للمعهد؛ كما تأتي هذه الشراكة كثمرة جهود أكاديمية معهد تكنولوجيا المعلومات والتى نتج عنها إعداد أكثر من 500 متخصص فى تقنيات IOS الخاصة بشركة آبل Apple العالمية والذين يمثلوا قاعدة غنية يمكن البناء عليها لتكوين العديد من المدربين الخبراء فى هذا المجال، وذلك بالإضافة إلى المدربين المعتمدين بالمعهد والبيئة التدريبية التى تم اعتمادها من الشركة داخل الأكاديمية التابعة للمعهد والتي من المخطط نشرها فى فروعه داخل مراكز ابداع مصر الرقمية “كرياتيفا” التي يتواجد فيها.