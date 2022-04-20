اليوم السابع
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اعترافات خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مواطن بالمعادى تقودها للمحاكمة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:00 ص
اعترافات خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مواطن بالمعادى تقودها للمحاكمة مشغولات ذهبية، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، بإحالة خادمة للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة مواطن.

 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

 

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالى - المصوغات الذهبية) بمسكنها، كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.

 


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