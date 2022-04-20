وقال المجلس - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية - إن غالبية حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها وقعت بمنطقة "فيساياس الشرقية" حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية دفنت مجتمعات بأكملها.

وأضاف المجلس - فى أحدث تقرير عن الأوضاع- أن 8 أشخاص على الأقل قد أصيبوا جراء العاصفة بينما لا يزال 111 آخرين في عداد المفقودين.

وقد تم في وقت سابق من الأسبوع الجاري إعلان حالة كوارث في 16 مدينة وبلدية بسبب العاصمة "أجاتون"، وهو ما يسمح للحكومات المحلية بسرعة صرف التمويل اللازم للاستجابة للدمار الذي تسببت فيه العاصفة.

يشار إلى أن العاصفة "أجاتون" جاءت بعد 4 أشهر من تدمير إعصار "أوديت" لمساحات شاسعة من البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد مئات الآلاف الآخرين.