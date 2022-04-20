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اتفاق بين العربية للتصنيع والأكاديمية العربية لتنفيذ المشروعات البحثية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:42 ص
اتفاق بين العربية للتصنيع والأكاديمية العربية لتنفيذ المشروعات البحثية خلال التوقيع
كتب زكى القاضي

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وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاق تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، لتعزيز الجهود وتحقيق التكامل المشترك في المجالات البحثية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. 
 
من جهته أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية ، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لرؤية مصر 2030.
 
وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق علي التنسيق المشترك والاستفادة من الإمكانيات البحثية والتصميمية والمعملية لتنفيذ المشروعات البحثية بما يلبي احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة، معربا عن ثقته الكبيرة فى العقول والكفاءات البحثية المصرية القادرة علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة.
 
من جانبه، أعرب الدكتور " إسماعيل عبد الغفار" رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة.
 
 

العربيه للتصنيع

الاكاديميه العربيه

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