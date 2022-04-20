اليوم السابع
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ابدأ مشروع بيئى بـ1000جنيه.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:00 ص
ابدأ مشروع بيئى بـ1000جنيه.. اعرف التفاصيل مشروعات صغيرة للشباب - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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يسعى العديد من الشباب للبحث عن أفكار لمشروعات صغيرة غير مكلفة ماليا، وفى مجال البيئة يمكنهم بالفعل البدء فى مشروعات كبيرة تبدأ بمبلغ بسيط لا يتجاوز الألف جنيه. 
 
خلال هذا التقرير نحاول مساعدتك لاختيار عدد من أفضل المشاريع البيئية غير المكلفة.
 
يمكنك البدء فى مشروع استوكات الملابس وافتتاح متجر لها، لا يتطلب منك الأمر فى البداية غير شراء كمية من الملابس بمبلغ ألف جنيه، وبعد البيع يمكنك تزويد المشترى ومع زيادة الحركة فى البيع يمكنك إضافة الكثير على المشروع.
 
من المشروعات البيئة قليلة التكلفة أيضا مشروع بيع وإصلاح الدراجات، وبيع لعب الأطفال صديقة البيئة، وإعادة تدوير الورق، وعمل مشتل زراعى وبيع الزرع.

البيئة

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اعادة تدوير

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