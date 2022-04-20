إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها كل منهم علي الآخر، محدثين إصابتهم، جرى نقل المصابين لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع مسطرد العمومي دائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أ س إ"، 30 سنة، عامل، مصاب باشتباه نظيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بالوجه، وتم تحويله لمستشفي معهد ناصر بالقاهرة، و"م س م"، 45 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثان "س ع س"، 45 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"ج ر س"، 24 سنة، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم علي الأخر، وكان بحوزة الطرف الثاني شوكة خشبية وسلاح أبيض"مطواة".

وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشاد الطرف الثاني تم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.