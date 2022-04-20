إصابة سيدة و4 أطفال إثر اصطدام سيارة برصيف محور طريق الأوتوستراد بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة و 4 أطفال إثر اصطدام سيارة برصيف محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان، وانتقلت سيارات الاسعاف الى المكان،وتم نقلهم إلى مستشفي قريبة من موقع الحادث، فيما انتقل رجال المرور إلي المكان، وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين أعلي طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة برصيف الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة سيدة و أطفالها الأربعة، وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.