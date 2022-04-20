اليوم السابع
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إصابة سيدة وشخص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد اتجاه حلوان

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:58 م
إصابة سيدة وشخص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد اتجاه حلوان الإسعاف نقلت المصابين للمستشفى
كتب عبد الرحمن سيد

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وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان، ونتج عنه إصابة سيدة وشخص وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث. 
 
وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة سيدة وشخص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
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