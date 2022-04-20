اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز البحيرة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:37 ص
إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز البحيرة إزالة تعديات على الأراضى - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنع أى تعدى جديد نهائيا مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء .

مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذلك الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - بدر - شبراخيت" عن إزالة 13 حالة تعدى بإجمالى مساحة بلغت 2055 متر عبارة عن:

8 حالات تعدى بمساحة 820 م بدمنهور، حالتى تعدى بمساحة 820 م بكفر الدوار، حالة تعدى بمساحة 207 م بأبو حمص، حالة تعدى بمساحة 120 متر ببدر، حالة تعدى بمساحة 88 متر بشبراخيت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


البحيرة

حملات إزالة

تعديات زراعية

ازالات فورية

محافظة البحيرة

دمنهور

ابو حمص

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات مكثفة لإزالة التعديات الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:42 م

حملات لرفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:31 م

إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن الشرقية

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:48 م

رفع 1500 طن مخلفات أسفل دائرى غطاطى وأعمال تطوير وإزالة تعديات بالهرم

الأحد، 10 أبريل 2022 02:38 م

حملات لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بالشرقية

الأحد، 10 أبريل 2022 12:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة