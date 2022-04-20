إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنع أى تعدى جديد نهائيا مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء .

مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذلك الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - بدر - شبراخيت" عن إزالة 13 حالة تعدى بإجمالى مساحة بلغت 2055 متر عبارة عن:

8 حالات تعدى بمساحة 820 م بدمنهور، حالتى تعدى بمساحة 820 م بكفر الدوار، حالة تعدى بمساحة 207 م بأبو حمص، حالة تعدى بمساحة 120 متر ببدر، حالة تعدى بمساحة 88 متر بشبراخيت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.