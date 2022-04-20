أسعار "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد بمنافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.
• كعك مشكل عادى 1 كيلو بسعر 70 جنيها
• كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ160 جنيها
• كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 235 جنيها
• كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ310 جنيهات
• كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ490 جنيها
• كعك مشكل عادى فى علبة باغة شفاف 1.5 كيلو بـ120 جنيها
• كعك مشكل شفاف عادى 2 كيلو بـ170 جنيها
• كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ245 جنيها
• كعك مشكل مكسرات 2 كيلو جرام بـ200 جنيه
• كعك "كرتون" مشكل مكسرات 3 كيلو بـ300 جنيه
• كيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيها
• كيلو الكعك السادة 75 جنيها
• كعك بالملبن 70 جنيها للكيلو
• كعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو
• كيلو بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيه
• غُريبة سادة 105 جنيهات للكيلو وغريبة باللوز 105 جنيهات
• بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور سابلية 100 جنيه للكيلو
• بيتى فور لوكس 100 جنيه
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