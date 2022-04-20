اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:08 م
أسعار "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف أسعار كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد بمنافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.
 
1
 
 
2
 
 
 
 
• كعك مشكل عادى 1 كيلو بسعر 70 جنيها
• كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ160 جنيها 
• كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 235 جنيها
• كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ310 جنيهات
• كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ490 جنيها
• كعك مشكل عادى فى علبة باغة شفاف 1.5 كيلو بـ120 جنيها 
• كعك مشكل شفاف عادى 2 كيلو بـ170 جنيها
• كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ245 جنيها
• كعك مشكل مكسرات 2 كيلو جرام بـ200 جنيه
• كعك "كرتون" مشكل مكسرات 3 كيلو بـ300 جنيه
• كيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيها
• كيلو الكعك السادة 75 جنيها 
• كعك بالملبن 70 جنيها للكيلو 
• كعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو
• كيلو بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيه
• غُريبة سادة 105 جنيهات للكيلو وغريبة باللوز 105 جنيهات
• بيتى فور عادى 75 جنيها وبيتى فور سابلية 100 جنيه للكيلو 
• بيتى فور لوكس 100 جنيه

 


التموين

كعك العيد

منتجات كعك العيد

اسعار كعك العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة