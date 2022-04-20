أسعار النفط تسجل 108.50دولار لبرنت و103.53دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 108.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 193.53دولار للبرميل.

ومنع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا الثلاثاء.

وقال مسؤولون في خفر السواحل، لصحيفة "كاثميريني" اليونانية، إن الأمر باحتجاز السفينة صدر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان، تماشيا مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون أن الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الروسي كانت في طريقها إلى بيلوبونيز لنقل شحنتها من النفط إلى سفينة أخرى عندما واجهت طقسا سيئا وأبحرت إلى موقع آمن في خليج محمي قبالة بلدة كاريستوس الساحلية في جنوب إيفيا، حيث تم اعتراضها.

وأشار المسؤولون إلى أن طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا، موضحين أنه تم احتجاز السفينة لكن دون الاستيلاء على حمولتها النفطية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الثلاثاء، فى بيان، حالة القوة القاهرة فى ميناء البريقة النفطى؛ لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن الخام الليبى يتعرض إلى موجة "اقفالات غير شرعية" فى وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمى عليه.

وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الاقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، إضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.

كما حذرت المؤسسة من أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له "تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية"، إذ إن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.