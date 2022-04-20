اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهه - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم  وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه
‏‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 11.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 14 جنيهاً
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.
فاصوليا 10‎ جنيهات
‏- بلح بارحى 34 جنيها
‏‎- البسلة 12.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات
برتقال بصرة 7 جنيهات.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
الفراولة 13 جنيها.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة