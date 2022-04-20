أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه

‏‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 11.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 14 جنيهاً

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.

فاصوليا 10‎ جنيهات

‏- بلح بارحى 34 جنيها

‏‎- البسلة 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات

برتقال بصرة 7 جنيهات.

برتقال بلدى 5 جنيهات.

الفراولة 13 جنيها.