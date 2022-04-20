اليوم السابع
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أسعار الخضار والفاكهة واللحوم بمنفذ الطالبية بالجيزة.. الطماطم بـ9 جنيهات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:35 ص
أسعار الخضار والفاكهة واللحوم بمنفذ الطالبية بالجيزة.. الطماطم بـ9 جنيهات خضار - أرشفية
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت محافظة الجيزة أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية، بأسعار أقل من سعر السوق،  وينشر اليوم السابع أمثله لقائمة الأسعار داخل المنفذ الموجود نهاية شارع العريش. 
 
ك الطماطم 9 جنيهات       ك الباذنجان 9 جنيهات
ك البصل 2 ونصف            ك الفلفل 9 جنيهات   
ك البطاطس 5 جنيهات       الكرنب 10 جنيهات
ك الموز 10 جنيهات          ك الخيار 5 جنيهات
ك التفاح المستورد 18 جنيه   ك الكنتالوب 12 جنيها 
ك البرتقال 3 جنيه.    ك ورق العنب 25 جنيها     
ك اللحم البلدي الكندوز 110 جنيهات 
ك اللحم البلدي الجاموسي 100 جنيه
ك اللحم البلدي الضاني 120 جنيها .
 
وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجملة ويتم البيع بالتجزئة بسعر الجملة للتسهيل علي المواطنين. 
 

سعر الخضار

سعر الفاكهة

منافذ الخضار

منفذ بيع الطالبية

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