أسعار الخضار والفاكهة واللحوم بمنفذ الطالبية بالجيزة.. الطماطم بـ9 جنيهات

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة الجيزة أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية، بأسعار أقل من سعر السوق، وينشر اليوم السابع أمثله لقائمة الأسعار داخل المنفذ الموجود نهاية شارع العريش.

ك الطماطم 9 جنيهات ك الباذنجان 9 جنيهات

ك البصل 2 ونصف ك الفلفل 9 جنيهات

ك البطاطس 5 جنيهات الكرنب 10 جنيهات

ك الموز 10 جنيهات ك الخيار 5 جنيهات

ك التفاح المستورد 18 جنيه ك الكنتالوب 12 جنيها

ك البرتقال 3 جنيه. ك ورق العنب 25 جنيها

ك اللحم البلدي الكندوز 110 جنيهات

ك اللحم البلدي الجاموسي 100 جنيه

ك اللحم البلدي الضاني 120 جنيها .

وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجملة ويتم البيع بالتجزئة بسعر الجملة للتسهيل علي المواطنين.