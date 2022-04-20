أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 189.4 مليون ورقة مالية بقيمة 579.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.07%، والعرب على 10.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 33.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.6 مليون جنيه، 604.1 ألف جنيه، 27 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12840 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3798 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 11.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.62%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.306 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.55%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.39%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 26.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.44%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 15.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.46%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 35.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 15.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 41.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- حديد عز بسعر إغلاق 13.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.