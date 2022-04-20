أخبار مصر.. التعليم تعلن اليوم جداول امتحانات الثانوية العامة للثلاثة صفوف

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة التعليم جدول امتحانات صفوف الثانوية العامة الثلاثة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة ليلا

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

القطاع الخاص: إجازات أعياد شم النسيم والفطر 4 أيام إذا قبل صاحب العمل

قال شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، إن وزارة القوى العاملة أصدرت كتب دورية أرقام 12،13،14، نص رقم 12 على أن يوم الإثنين 25 أبريل 2022، إجازة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء، والكتاب الثانى نص على أن يوم الأحد الأول من مايو 2022 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، والكتاب الثالث رقم 14 نص على أن أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك فقط إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفق قرار وزير القوى العاملة ( 49) لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد و المادة ( 52 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

الرعاية الصحية: تقديم 10 آلاف جلسة تأهيلية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تجهيزات قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية.

التعليم تعلن اليوم جداول امتحانات الثانوية العامة والأول والثانى الثانوى

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عصر اليوم الأربعاء الجدول النهائي ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، إضافة إلى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لامتحانات نهاية العام الدراسى، كما سيتم إعلان شكل وطريقة أداء الطلاب للامتحانات سواء فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة 2022.

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد القيامة

تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين، اعتباراً من 23 أبريل الجاري وحتى 27 من نفس الشهر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

هيئة الدواء تضبط بؤرة لتصنيع مستحضرات مضادات حيوية مغشوشة بالقليوبية

وجهت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية ضربة قوية لعصابات غش الدواء، حيث نجح مفتشو الهيئة بالقليوبية والإدارة المركزية للعمليات، من ضبط بؤرة غش تصنيع مستحضرات مضادات حيوية (يونيكتام حقن)، وتم ضبط القائمين عليها.

الأرصاد: طقس ربيعى ودرجات حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى اعتدال في الأحوال الجوية ليسود طقس ربيعى معظم أيام الأسبوع حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، وتنشط الرياح علي شمال وجنوب الصعيد.

9 أيام إجازة.. تعرف على إجازات الجامعات من شم النسيم حتى عيد الفطر

يتساءل طلاب الجامعات عن الإجازات الرسمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة ، وفيما يلى يقدم اليوم السابع الخريطة الكاملة لاجازات الفترة المقبلة بالجامعات ، حيث يحصل الطلاب على إجازة يوم الأثنين المقبل 25 أبريل وذلك باعتباره إجازة رسمية وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى بأن يكون إجازة رسمية مدفوعى الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنوياً بالسخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز"، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج٣٥٠ ألف طن من الوقود الأخضر سنوياً بهدف تموين السفن.

طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع نقاط الخبز بمنافذ المجمعات.. اعرف الأسعار

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشراكات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم.

الإسكان: زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 80 ألف م3/يوم لـ917 ألف م3/يوم

إسماعيل: ما شهدته الدولة المصرية خلال الفترة من2014 وحتى الآن يعد طفرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب

التموين تطرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 25 % ،كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك) .

الأرصاد: انخفاض بالحرارة اليوم على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

المالية: حققنا فائضًا أوليًا 1.46%.. والعجز الكلى يتراجع إلى 7.4%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى2020/ 2021، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

قفزة فى أسعار الذهب بالسوق المصرى.. وعيار 21 يسجل 1055جنيها

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1941 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الصعود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا .

اتحاد الكرة يترقب قرار لجنة الانضباط فى إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال غدًا

يترقب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا القرار الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.

7 أرقام استثنائية لـ محمد صلاح بعد رباعية ليفربول ضد مان يونايتد.. فيديو

حقق النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى عددا من الأرقام الاستثنائية بعد المساهمة فى فوز الريدز برباعية نظيفة على مان يونايتد فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم.. قمة تشيلسي وأرسنال وأوساسونا ضد ريال مدريد

تقام اليوم الأربعاء 20 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها قمة أرسنال وتشيلسي في الجولة الـ 25 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني.

كواليس مران الأهلى الأول قبل مواجهة الرجاء بالمغرب.. بانون يدعم زملاءه قبل موقعة الجمعة.. معلول يواصل التأهيل.. دروس خصوصية للمدافعين والمهاجمين وتدريبات قوية للحراس.. وتركيز على الجوانب الخططية والفنية

خاض الأهلي مرانه الأول في المغرب مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

مقطع فيديو فتاة تلقى بنفسها من البلكونة يشعل "السوشال ميديا".. الأمن يلقى القبض على والدها.. التحريات: خلافات على وجبة الإفطار سبب مشكلة الطلفة ووالدها.. والنيابة تحقق مع الأب وتستمع لأقوال الأم والطفلة

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة "طفلة البلكونة"، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وبدأت التحقيق مع الأب المتهم، والاستماع لأقوال الطفلة ووالدتها، كما أمرت بتفريغ فيديوهات الواقعة، وإرفاقها بملف التحقيقات.

طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع نقاط الخبز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. العامة لمخابز القاهرة الكبرى تمد المنافذ بالمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة 25%.. واستمرار زيادة ضخ اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين

تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشراكات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز ، وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أبريل الجاري بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كذلك توفر الوزارة كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة .

إنفوجراف.. صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى

على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع كافة السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.