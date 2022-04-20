أخبار مصر.. الأوقاف: لا اعتكاف أو تهجد بالمساجد فى رمضان بسبب جائحة كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرار وزارة الأوقاف بعدم السماح بالتهجد والاعتكاف في المساجد، حيث قالت في بيان:"بناء على الرأي الطبي المنضبط ومشاورة وزارة الصحة، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء: فإننا نؤكد أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن في الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام حفاظا على الأرواح".

وتابعت :"الرأى الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبى، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد ، ولا زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة، ولا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدما على أداء بعض النوافل، علما بأن أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته، وفى الصدقات، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".





التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 26 يونيو 2022 وتنتهى 21 يوليو



كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2022، سوف تعقد داخل المدارس قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بيومين حسب جدول الامتحانات بلجان مؤمنة وأيضا مواد الهوية، موضحة أن الامتحانات فى المواد الأساسية تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى يوم 21 يوليو.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر، أنه لضمان تكافؤ الفرص لا يدخل الطالب بالكتاب أو التابلت.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.





انخفاض الحرارة غدا بكافة الأنحاء ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 14 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 12 درجة.





الحكومة توافق على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالى لـ2401



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف تقنين الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فى 4 يناير الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناء عليه، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

التموين: منح المطاحن إجازة 3 أيام خلال عيد الفطر وتوفير الدقيق للمخابز



أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى رقم 7 لسنة 2022 بشأن منح المطاحن التموينية إجازة عيد الفطر المبارك للمطاحن ثلاثة أيام 1 و2 و3 مايو 2022، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة على أن تقوم المديرية بإخطار الشركة المعنية بها بحد أقصى يوم الاحد 24 أبريل ومنح المخابز البلدية حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق خلال فترة العيد، وذلك في إطار تنظيم عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة العيد، وتحديد كميات الدقيق المقرر صرفها للمخابز، على أن يتم استئناف العمل بداية من 4 مايو 2022 بالنظام المعمول به حاليا مع التأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وأيضا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.

كما تضمن التوجيه الوزاري بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز، على أن تقوم بإرسال ملفًا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" وكذلك الوزارة، يتضمن بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط ،على أن تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 1 و2 و3 مايو 2022 طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لاخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 28 و29 و30 أبريل، والتزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون أي تدخل منها.

الجريدة الرسمية تنشر قرار إرجاء تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالفنادق



نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 131 لسنة 2022 الخاص بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

كما تم وضع مجموعة من التيسيرات والتسهيلات التى تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجارى ولمدة عام فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة السياحية، والتى سمحت لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.

وتضمنت أيضاً تسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتى شرم الشيخ وطابا.

جنايات كفر الشيخ تحيل أوراق قاتل الطفلة "سجدة" إلى المفتى.. فيديو



قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 20 إبريل 2022، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة "سجدة السيد أشرف" 4 سنوات، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

وكان صرح مدير نيابة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بدفن جثمان الطفلة "سجدة السيد أشرف" 4 سنوات، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى قتلت بقرية «الثمانين» التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، وعثر على جثمانها أسفل بير سلم داخل جوال، بعد 24 ساعة من اختفائها.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باختفاء الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، من قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وبعد عمليات البحث والتحرى تم العثور على الطفلة مقتولة وملقاة أسفل بير سلم منزل جيران جدها، وانتقلت قوات الشرطة إلى هناك، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تم استدعاء الجيران والأهل لسؤالهم بعدما عُثر على جثمان الطفلة موضوعا في "شوال تحت بير سلم المنزل المقابل لمنزل جدها".

وأفادت التحريات الأولية بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأهلها منذ أيام ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة، وحرر ذويها محضرا بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة وموضعه فى جوال تحت بير سلم أحد الجيران.

وكانت الطفلة سجدة السيد أشرف، المقيمة بالمنصورة، توجهت مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلهو، لكنها اختفت قبل 24 ساعة، من العثور على جثتها فى اليوم الثانى من اختفائها، وتبين سرقة قرطها الذهبي، وتم استدعاء أهل الطفلة والجيران والمشتبه فيهم للإدلاء بأقوالهم.

النقض تؤيد السجن المؤبد لبديع وحجازى والبلتاجى فى قضية أحداث قسم برج العرب



قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

كما أيدت معاقبة كل من مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد؛ لاتهامهم فى أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، براءة 59 متهما.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.