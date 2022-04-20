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أجواء باردة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:00 ص
أجواء باردة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد الطقس اليوم بالقاهرة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد، اعتبارا من اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أبريل:
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21  أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22  أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24  أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

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