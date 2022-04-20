أجواء باردة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد، اعتبارا من اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أبريل:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة