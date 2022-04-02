اليوم السابع
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8 معلومات عن زكاة الفطر بعد تحديد الحد الأدنى لها.. اعرفها

السبت، 02 أبريل 2022 03:28 م
8 معلومات عن زكاة الفطر بعد تحديد الحد الأدنى لها.. اعرفها زكاة الفطر - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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حدد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ 15 جنيها، وفيما يلى 8 معلومات عن زكاة الفطر:
 
1. زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقودًا، وقيمة الحد الأدنى 15 جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له.
 
2. الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.
 
3. لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.
 
4. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.
 
5. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
 
6. لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
 
7. زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.
 
8. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.
 
ملحوظة: هناك فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال لأن البعض يخلط بينهما.
 
 

زكاة الفطر

دار الافتاء

زكاة الفطر 15 جنيه

قيمة زكاة الفطر

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