وزيرة البيئة تستعرض آخر مستجدات خارطة طريق مصر لمؤتمر المناخ COP27

كتبت ـ منال العيسوى

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لورشة عمل بعثة سكرتارية الأمم المتحدة الفريق التشغيلي المشترك لمؤتمر المناخ COP27 بمصر، في إطار استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والتي عقدتها وزارة البيئة خلال الفترة من 29:31 مارس، لمناقشة خارطة الطريق للمؤتمر المناخ، بحضور كل من، الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسفير أشرف إبراهيم منسق عام للجانب اللوجيستي لوزارة الخارجية، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والسفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية وممثلى عدد من الوزارات منها الطيران المدنى والسياحة والآثار والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن والهيئة الوطنية للاعلام وعدد من الجهات المعنية.

استمعت الوزيرة إلى نقاط الاتفاق التي أسفرت عنها ورشة العمل والتحديات التي واجهت المشاركين، مؤكدة على أهمية الوصول لرؤية واضحة لخارطة الطريق للمؤتمر وحل التداخلات بين مجموعات العمل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر و قيادتها السياسية على خروج المؤتمر فى أفضل صورة ليكون أيقونة يتحدث عنها العالم فى التنظيم و التنفيذ وكافة الفعاليات، وهو ما تعمل عليه مصر خلال الفترة الحالية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة.

واستعرضت وزيرة البيئة خارطة الطريق الخاصة بالإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، التى شملت كافة الأدوار وفرق العمل و المختصين، بالإضافة الى التنظيمات اللوجستية لضمان توفيرة تجربة مميزة لكافة ضيوف مصر خلال المؤتمر .

ولفتت وزيرة البيئة الي أهمية استمرار النقاش حول كافة الترتيبات والاستعدادات المشتركة للوصول الى أفضل النتائج على أرض الواقع و الاستفادة من التجارب السابقة لمؤتمرات المناخ، لتفادى أية سلبيات قد تظهر قبل او أثناء المؤتمر و تحويلها الى ايجابيات ومصالح مشتركة لجميع الأطراف ولصالح العمل البيئى عالميا ، مؤكدة أن نتائج البعثة سيتم عرضها على اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ.

وأشاد فريق عمل الأمم المتحدة بخارطة الطريق المصرية كونها شملت كافة المحاور الفنية و اللوجستية متمنية التوفيق لمصر بتنظميها لمؤتمر المناخ COP27.