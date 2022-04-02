واشنطن بوست: العقوبات وانسحاب الشركات الأجنبية يضر الأعمال الصغيرة فى روسيا

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تأثير رفض الشركات الغربية التعامل مع روسيا إلى جانب العقوبات الدولية ألحق ضررا بالغا بآلاف الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المطاعم والحانات وصالونات التجميل والاستشارات والنقل وشركات الخدمات اللوجستية وغيرها، التى تواجه جميعها مشكلات اقتصادية مماثلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه مع انخفاض الأجور الحقيقية، وانخفاض الاستهلاك، وتصاعد التضخم، وخنق الاقتصاد مشاكل سلسلة التوريد، تدمر الأزمة الشركات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن صاحب إحدى الشركات المتضررة قوله عن رفض شركات عالمية كبرى التعامل مع الشركات الروسية "أنا وزبائني الآن مثل رهائن لهذا الوضع. أعتقد أنه كان غير إنساني للغاية. الآن ، هناك الكثير من الناس ، الآلاف والآلاف ، في وضع صعب للغاية ".

وقال "أنا لست مستاء من الغرب. الشيء الوحيد الذي جعلني منزعجًا وغاضبًا حقًا هو الشركة التى أتعامل معها ، لأنني أحب هذا العمل حقًا."

يواجه الروس عددًا كبيرًا من المشاكل الاقتصادية ، بدءًا من نقص الورق إلى نقص الأدوية الغربية وقطع الغيار.

في الأسبوع الماضي ، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في روسيا بنسبة 14 في المائة في أسبوع واحد ، وفقًا لخدمة الإحصاء الفيدرالية الحكومية. اندلع الذعر في شراء السكر مع ارتفاع سعره بأكثر من 37 في المائة ، مما أدى إلى إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الاحتكار.

وتوقع تحليل أجراه معهد Vneshekonom Bank Institute في 22 مارس أن الأجور الحقيقية ستنخفض بنسبة 12٪ هذا العام ، وستصل البطالة إلى 6.2٪ ، وسيصل التضخم إلى 19.3٪ بنهاية العام.

حذر الخبير الاقتصادي المستقل فلاديسلاف إينوزيمتسيف من أنه في غضون بضعة أشهر ، سينفد مخزون المكونات الرئيسية المتوفرة بأسعار معقولة.