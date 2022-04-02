اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تقرر تعليق عضوية 3 أعضاء وإحالتهم للتحقيق بعد وفاة مريض

السبت، 02 أبريل 2022 10:51 ص
نقابة العلاج الطبيعى تقرر تعليق عضوية 3 أعضاء وإحالتهم للتحقيق بعد وفاة مريض نقابة العلاج الطبيعى
كتبت ـ آية دعبس

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قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعى فتح تحقيق عاجل، وتعليق عضوية أخصائيى العلاج الطبيعي المحالون إلى النيابة العامة، تزامناً مع مجريات الحادث الأليم الذي وقع باحد مراكز العلاج الطبيعى لوفاة أحد المرضى به، من منطلق الحرص علي صحة المريض المصري ومهنة العلاج الطبيعى.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الذين تقرر تعليق عضويتهم من النقابة العامة للعلاج الطبيعي لحين الانتهاء من التحقيقات، هم:- "أحمد.ج"، "محمد. ع"، و"نورهان. ا".
 
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي حرصها علي تطبيق كافة الاجراءات القانونية والزام مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص طبقاً لقانون رقم (3) لسنة 1985 لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي للمراكز والتعاون مع ادارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية لمنع التجاوزات والمخالفات ومنتحلي صفة دكتورعلاج طبيعي .
 
 
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العلاج الطبيعى

نقابة العلاج الطبيعى

تعليق عضوية بنقابة العلاج الطبيعى

مراكز العلاج الطبيعى

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