منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لمصر لأكثر من 180 دولة.. بشرط

كتب محمد أسعد

قبل أيام أعلنت وزارة السياحة والآثار عن صدور قرارات حكومية جديدة، تتعلق بتسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرة لزيارة مصر، من بينها منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية، بشرط أن يكونوا حاصلين على تأشيرات سارية من دول إنجلترا أو أمريكا أو اليابان أو نيوزيلاندا أو دول تشينجن.

ومن بين التسهيلات كذلك، وصول عدد الجنسيات في منظومة الحصول على التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً إلى 78 جنسية حول العالم.

ويستطيع السائح الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

‏https://Visa2Egypt.gov.eg

كما تم وضع تسهيلات خاصة للوصول المباشر لشرم الشيخ وطابا.

وتأتي تلك القرارات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر، من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، فقد بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية الى أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبي"- اليابان – نيوزيلاندا، على جواز السفر.