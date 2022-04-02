مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى جنوب بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

لقى شخص مصرعة وأصيب 12 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتى ميكروباص على الطريق الزراعى مصر أسيوط أمام قرية ملوكة التابعة لمركز الفشن بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق الزراعى مصر أسيوط أمام قرية ملزمة التابعة لمركز الفشن بدائرة محافظة بني سويف، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى. ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف حسين رمضان حسين محروس 46 سنة من قرية بني ماضي مركز ببا، جثة هامدة، وتم إيداعه مشرحة مستشفى الفشن المركزى .

كما نقلت سيارات الإسعاف كل من، رجب أحمد عبد الرحيم 59 سنة سائق مقيم مغاغة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ودعاء أحمد شعبان 20 سنة طالبة مقيمة العدوة مصابة باشتباه كسر بالساقين، وفاطمة شعبان ربيع 20 سنة طالبة مقيمة العدوة مصابة بجروح وسحجات بالجسم ، وإيمان رجب إبراهيم 20 سنة طالبة مقيمة العدوة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، كما نقلت سيارات الإسعاف منة الله محمد محمد 28 سنة مقيمة مغاغة مصاب بجروح وسحجات للجسم مع اشتباه كسر الساعد الأيسر، ومحمد محمد فاروق 25 سنة مقيم المنيا طالب مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وهدى جمال رشاد 22 سنة مقيمة بني مزار مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء صفوت حسن طالبة مقيمة مغاغة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وسهير محمود حسن 65 سنة مقيم المنيا مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمود عاطف زكي 50 سنة مقيم العدوى مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، بعبد التواب سيد عبد اللطيف 60 سنة مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحسن خليفة حسن 35 سنة مقيم المنيا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.