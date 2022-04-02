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مستشار الرئيس الأوكرانى: احتياطات النقد الأجنبى والذهب 29 مليار دولار

السبت، 02 أبريل 2022 10:56 ص
مستشار الرئيس الأوكرانى: احتياطات النقد الأجنبى والذهب 29 مليار دولار الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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قال مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والذهب 29 مليار دولار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتحاصرها القوات الروسية، وقال زيلينسكى- فى فيديو أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "عملت الممرات الإنسانية فى ثلاث مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، تمكنا من إنقاذ 6 آلاف و266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

 


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