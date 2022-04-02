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محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى

السبت، 02 أبريل 2022 03:19 م
محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي2021/2022 وفقا للمواعيد التالية :-
 
•أولاً المرحلة الابتدائية :-
-الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) والرابع والخامس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2022.
-الصف الرابع الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين  ) السادس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.
-الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) السابع صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2022.
-الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) الثامن صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.
 
•ثانياُ المرحلة الاعدادية:-
-الصف الأول الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.
-الصف الثانى الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.
-الصف الثالث الاعدادي ( عام – صم وضعاف السميع – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 14  إلى 19 مايو 2022.
 
•المرحلة الثانوية  ( العام )
-الصف الأول الثانوي ( الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو 2022
-الصف الثاني الثانوي ( الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو 2022
-الصف الأول الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 15 مايو 2022
-الصف الثاني الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو 2022
 
•المرحلة الثانوية  ( الفنى )
التعليم الفنى بمختلف تخصصاته (تجارى - صناعي – زراعي – فندقي ) خلال الفترة من 26 أبريل إلى 19 مايو 2022 
 
كما يؤدي  طلاب الصفين الأول والثاني الأعدادي ( عربي – لغات ) امتحانات خارج المجموع خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 20أبريل.
وامتحانات المستوي الرفيع للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي العام خلال الفترة من 18 أبريل وحتي 20 أبريل 2022
 
 
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جيزة

امتحانات الدور الاول

الامتحانات

مواعيد الامتحانات

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