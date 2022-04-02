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مأمورية الشهر العقارى تبدأ اليوم عملها رسميا بتسجيل عقارات مدينة نصر

السبت، 02 أبريل 2022 05:30 م
مأمورية الشهر العقارى تبدأ اليوم عملها رسميا بتسجيل عقارات مدينة نصر الشهر العقارى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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بدأت مأمورية الشهر العقارى بمدينة نصر ثان، اليوم السبت، عملها رسميا، بعد قيام المستشار عمر مروان وزير العدل بافتتاح المأمورية يوم الخميس الماضى بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

 

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا بإنشاء مأمورية للشهر العقارى ستارز بمدينة نصر تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة.

 

ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية وحمل رقم 1635 لسنة 2022، على أن تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق باسم "مأمورية شهر عقارى مدينة نصر ثان" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، تكون مقرها داخل مول سيتى ستارز بمدينة نصر الكائن بشارع فاطمة بنت مبارك متفرع من شارع عمر بن الخطاب قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

 

وتضمن القرار أن يشمل اختصاص المأمورية الحدود الإدارية لقسم شرطة مدينة نصر ثان، على أن يعدل اختصاص مأمورية شهر عقارى مدينة نصر بإخراج قسم شرطة مدينة نصر ثان من اختصاصها بحسب الحدود الإدارية لكل منهما، ويعمل بذلك القرار اعتبارا من 2 أبريل.


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مأمورية الشهر العقاري

مدينة نصر

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وزارة العدل

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