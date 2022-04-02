اليوم السابع
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السبت، 02 أبريل 2022 11:01 م
أكرم القصاص
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لجنة أمريكية تصل إلى الصين للمساعدة فى التحقيق فى تحطم طائرة

السبت، 02 أبريل 2022 10:58 م
لجنة أمريكية تصل إلى الصين للمساعدة فى التحقيق فى تحطم طائرة تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

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وصلت مجموعة عمل من المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إلى الصين للمساعدة في تحقيق يخص تحطم طائرة شركة طيران شرق الصين، حسبما ذكرت إدارة الطيران المدني الصينية.

وتشارك اللجنة المكونة من 7 أعضاء، وتضم ممثلين مفوضين ومستشارين تقنيين، في التحقيق الذي نظمته الإدارة.

وتعد المسؤولية الرئيسية للجنة هي توفير دعم تقني في التحقيق، وتحليل سبب الحادث من منظور يتعلق بتصميم الطائرة وتصنيعها.

وكانت الطائرة "بوينغ 737"، التي غادرت كونمينغ بمقاطعة يوننان في طريقها إلى قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ، قد تحطمت في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في 21 مارس. وتوفى الـ132 شخصا الذين كانوا على متنها.

 


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