كبسولة × القانون..إزي تاخد حقك بخطوات بسيطة لو تعرضت للنصب أو الابتزاز الإلكترونى

كتب إيهاب المهندس

يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتيات، للابتزاز الإلكترونى من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، وتوجد إجراءات قانونية للحماية من الابتزاز والتهديد منها..

ــ من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يتم تقديم بلاغ، وهذه الخطوة بسيطة جدا وسريعة في نفس الوقت.

ـ استخدام الخط الساخن "108" وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ومتاح خلال الـ24 ساعة.

ـ إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.

ووفقا للمادة 327 يعاقب من يقوم بابتزاز أي شخص ونصت المادة على: أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.