قتل حماه وطعن زوجته فى أول يوم رمضان بسبب خلاف عائلى بالإسماعيلية (فيديو)

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مسرح جريمة قتل زوج لحماه وطعنه لزوجته في مشاجرة بينهم لخلافات عائلية وقعت بمنزل والد زوجته المتهم بشارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

وأقدم زوج على قتل والد زوجته وطعن زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية بين الزوج والزوجة، تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتي إسعاف وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة والزوجة المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وانتقلت رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

ونجح المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية ومعاونيه من إلقاء القبض على المتهم في الواقعة "خلاف. ع"، 48 عامًا، مقيم منطقة الحكر بالإسماعيلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد محمود العزازى، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد، بوقوع مشاجرة كبيرة في شارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، بين زوج وزوجته، تدخل فيها والد الزوجة، فلقى مصرعه في المشاجرة على يد زوج أبنته، كما طعن الزوج زوجته بعدة طعنات، تم نقلها سريعًا على مستشفى جامعة قناة السويس بالعناية المركزة في حالة خطرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية للحادث، أن زوج على خلافات مع زوجته، وطلبت زوجته الطلاق، ورفعت الزوجة دعوي طلاق خلعًا، وعندما ذهب الزوج إلى منزل والد زوجته من أجل المصالحة وعودتها لمنزل الزوجية وإزالة الخلاف بينهم، تصاعدت حدة الخلاف بينهم، وأقدم الزوج ويدعى "خلاف. ع"، 48 عامًا، على قتل والدة زوجته "سيد عنانى"، 70 عامًا، بعدة طعنات، كما طعن زوجته ابتسام سيد عنانى، 39 عامًا، بعدة طعنات بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى أثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة خطرة.