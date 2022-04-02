فتح مسجد الحسين بعد انتهاء ترميمه أمام المصلين لصلاة العشاء والتراويح اليوم

كتب على عبد الرحمن

تعيد وزارة الأوقاف اليوم، السبت، فتح مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، بمحافظة القاهرة، بدءًا من صلاة العشاء والتراويح اليوم، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير، والتي وصفها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنها نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

وكان وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت توجهوا بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.

وأكد وزير الأوقاف أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022م ستقام بإذن الله تعالى في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، كما ستقام بإذن الله تعالى صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت المقبل الثاني من أبريل بإذن الله تعالى ، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده .

واختتم وزير الأوقاف، نسأل الله العلي العظيم أن يجزي الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء ، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.