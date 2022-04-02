اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد فنون تطبيقية حلوان: تقليل زمن المحاضرات خلال رمضان وخطة للأنشطة الطلابية

السبت، 02 أبريل 2022 02:00 ص
عميد فنون تطبيقية حلوان: تقليل زمن المحاضرات خلال رمضان وخطة للأنشطة الطلابية جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، إنه كالمعتاد خلال شهر رمضان سيتم تقليل زمن المحاضرات بحيث تبدأ فى التاسعة صباحا وباقى المواعيد يتم تخفيضها حتى يكون نهاية اليوم الدراسى قبل الساعة 4 عصرا.
 
وأضافت الدكتورة ميسون قطب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه نظرا لكون الكلية عملى، فهناك بعض المقررات تتطلب عدد من الساعات وتم مراعاة ذلك عند وضع جداول المحاضرات فى شهر رمضان ، مؤكدة أن الدراسة خلال شهر رمضان ستكون حضورى بالكلية.
 
وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية ، أن الكلية ستنظم مجموعة من الأنشطة خلال شهر رمضان يتم التجهيز لها سواء معرض للكتاب فى الأسبوع الثانى من رمضان والأسبوع الثالث سيتم تنظيم معرض استعدادا للعيد وندوات تثقيفية بشكل اسبوعى لجان بعض الأنشطة الطلابية الأخرى.

جامعة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

فنون تطبيقية

ميسون قطب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

⁦⁩جامعة حلوان تكرم الطلاب المتميزين فى المشروع القومى لمحو الأمية

الثلاثاء، 29 مارس 2022 02:34 م

جامعة حلوان تعلن تجديد اعتماد كلية الخدمة الاجتماعية من هيئة ضمان جودة التعليم

الثلاثاء، 29 مارس 2022 09:51 ص

كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية عن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 29 مارس 2022 09:44 ص

إدارة الوافدين بجامعة حلوان تنظم يوما رياضيا لإعداد الطلاب نفسيا وبدنيا..صور

الإثنين، 28 مارس 2022 11:19 ص

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر 2030

الإثنين، 28 مارس 2022 09:52 ص

حياة كريمة.. قطاع خدمة المجتمع بجامعة حلوان ينظم قافلة تنموية بالصف

السبت، 26 مارس 2022 11:23 ص

رئيس جامعة حلوان يفتتح فعاليات برنامج جامعة الطفل

الجمعة، 25 مارس 2022 04:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة