عميد فنون تطبيقية حلوان: تقليل زمن المحاضرات خلال رمضان وخطة للأنشطة الطلابية

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ب جامعة حلوان ، إنه كالمعتاد خلال شهر رمضان سيتم تقليل زمن المحاضرات بحيث تبدأ فى التاسعة صباحا وباقى المواعيد يتم تخفيضها حتى يكون نهاية اليوم الدراسى قبل الساعة 4 عصرا.

وأضافت الدكتورة ميسون قطب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه نظرا لكون الكلية عملى، فهناك بعض المقررات تتطلب عدد من الساعات وتم مراعاة ذلك عند وضع جداول المحاضرات فى شهر رمضان ، مؤكدة أن الدراسة خلال شهر رمضان ستكون حضورى بالكلية.

وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية ، أن الكلية ستنظم مجموعة من الأنشطة خلال شهر رمضان يتم التجهيز لها سواء معرض للكتاب فى الأسبوع الثانى من رمضان والأسبوع الثالث سيتم تنظيم معرض استعدادا للعيد وندوات تثقيفية بشكل اسبوعى لجان بعض الأنشطة الطلابية الأخرى.