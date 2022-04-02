اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بإمبابة.. فيديو

السبت، 02 أبريل 2022 12:28 م
ضبط 8 أطنان مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بإمبابة.. فيديو لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي مواصلة شن الحملات علي المطاعم والأسواق والمحال، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والأغذية بتنفيذ حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بمنطقة إمبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن ومقر إعداد وتعبئة وتوزيع لحوم ودواجن بشارع عبد الحميد محرم متفرع من شارع السلام بإمبابة، وبحوزته 8 أطنان مقطعات لحوم ودواجن ودبروهات حيوانية بدون أي بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية، ومعبأة داخل أكياس لتوزيعها علي المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركة وعنوان مجهول، وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة .
 
وتأتى الحملات التي تشنها المحافظة انطلاقا من دورها الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .
 

الجيزة

لحوم فاسدة

مقطعات لحوم

التموين

الطب البيطري

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