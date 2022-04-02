ضبط 30 قطعة سلاح و102 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى ، (102) قضية مخدرات وتنفيذ (47928) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (6) متهمين .. لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5178) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بأنه حال تواجده بدائرة القسم ، ترك سهواً حقيبته وبداخلها مبلغ مالى أعلى سطح السيارة ملكه ولدى عودته اكتشف سرقتها وبداخلها مبلغ مالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " .. أثناء سيره بمحل البلاغ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وأثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم اصطدام سيارة نقل يستقلها شخصان بسيارة أخرى نقل "انصرف قائدها بالسيارة" وحال توجه القوة لفحص السيارة ومستقليها لاذ قائدها بالفرار وتمكنت القوة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية) وعُثر بداخل السيارة على (عدد 20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول ) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة "مستأجرة" لتسهيل تنقلاتهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وتبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بقيام مجهولين بالتعدى على موظف الأمن الإدارى المعين على فرع أحد البنوك الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز، وإصابته بجروح وكدمات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن العثور على خزينة حديدية مُلقاة بجوار فرع البنك المشار إليه من الخارج وتبين سلامتها، وكذا عدم وجود مسروقات من داخل مبنى البنك.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بسابقة عمله كموظف أمن إدارى بالبنك محل الواقعة، وتم فصله من العمل فإتفق مع الثانى والثالث على إرتكاب الواقعة المشار إليها، وتوجهوا للبنك مُستقلين مركبة "توك توك" ملك صهر أحدهم ، ولدى وصولهم صعد الأول وبرفقته الثانى للطابق الثانى وحال دلوفهما للغرفة المتواجد بها الخزينة فوجئا بحارس الأمن (المجنى عليه) فتعديا عليه بالضرب بواسطة (2 عصا حديدية) على رأسه حتى فقد الوعى وقاما بحمل الخزينة وأثناء خروجهما فوجئا باستغاثة المجنى عليه بالأهالى فقاما بالهرب مُستقلين مركبة "التوك توك" وترك الخزينة بجوار سور البنك ، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق وأرشدوا عن (الأداتين ومركبة "التوك توك" المستخدمين فـى الواقعة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.