ضبط 1897 عنصرا إجراميا شديد الخطورة في حملات أمنية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (231 متهم)، وبحوزتهم (135 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط 146قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكم قضائي متنوع، وضبط 1371 قضية متنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهم ارتكبوا 5 حوادث، وتم فحص 7995 عنصر إجرامى.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 1897 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان) بإجمالي مضبوطات (1042) قطعة سلاح ناري أبرزها: (147 بندقية آلية – 45 مسدس- 130بندقية خرطوش– 719 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).