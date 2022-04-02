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ضبط 1897 عنصرا إجراميا شديد الخطورة في حملات أمنية.. فيديو

السبت، 02 أبريل 2022 04:00 م
ضبط 1897 عنصرا إجراميا شديد الخطورة في حملات أمنية.. فيديو حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (231 متهم)، وبحوزتهم (135 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض).

 كما تم ضبط 146قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكم قضائي متنوع، وضبط 1371 قضية متنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهم ارتكبوا 5 حوادث، وتم فحص 7995 عنصر إجرامى.

 

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 1897 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان) بإجمالي مضبوطات (1042) قطعة سلاح ناري أبرزها: (147 بندقية آلية – 45 مسدس-  130بندقية خرطوش– 719 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

 


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