ضبط عقاقير منتهية الصلاحية بقيمة 13 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص يعملون بإحدى الشركات لصناعات الأدوية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال قيامهم بتفريغ حمولة مكملات غذائية وفيتامينات منتهية الصلاحية خاصة بالأطفال والسيدات الحوامل من إحدى السيارات "ثلاجة" قيادة أحدهم تابعة للشركة محل عمهلم داخل مخزنين كائنان بمحل الضبط.

بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تفتيش المخزنين المشار إليهما ، وتم العثور على (202٫885 ألف عبوة لعقاقير مختلفة – 80 جركن – 7 تانك وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المختصة) ..حيث تقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (13مليون جنيه، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى عقب وضع إستيكرات عليها بتواريخ تصنيع وصلاحية جديدة على خلاف الحقيقة ، لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح (مالك الشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وجارى تقنين الإجراءات لضبط الأخير، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.