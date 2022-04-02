اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

صاحب محل ملابس بالقاهرة يعترف: أصور السيدات بعد نزع ملابسهن فى "البروفة"

السبت، 02 أبريل 2022 07:00 ص
صاحب محل ملابس بالقاهرة يعترف: أصور السيدات بعد نزع ملابسهن فى "البروفة" مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف صاحب محل ملابس بالقاهرة بتصويره السيدات أثناء تغييرهن ملابسهن بالمحل الخاص به، حيث دأب على تصوير السيدات والاحتفاظ بالصور، حتى كشفت سيدة جرائمه.

 

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة لقيامه بتصوير السيدات بهاتفه المحمول أثناء تواجدهم بغرفة تغيير الملابس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنها حال تواجدها داخل إحدى محلات الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وراء ارتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى صور ومقاطع فيديو لعدد من السيدات أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس بالمحل ملكه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 


تصوير سيدات

ابتزاز بالصور

جرائم تصوير السيدات

حملات امنيه

مديريه امن القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على المتهم بتصوير السيدات داخل محل أثناء تغير الملابس فى القاهرة

الجمعة، 01 أبريل 2022 11:30 ص

تجديد حبس المتهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم فى مدينة نصر 15 يوما

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:05 م

ضبط المتهم بتصوير سيدة خلال اعتداءه عليها بالضرب أمام أطفالها فى الوراق

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:06 م

إحالة المتهم بتصوير السيدات داخل محل العمرانية للجنايات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:33 ص

تجديد حبس عامل بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم بمدينة نصر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة