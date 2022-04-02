صاحب محل ملابس بالقاهرة يعترف: أصور السيدات بعد نزع ملابسهن فى "البروفة"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف صاحب محل ملابس بالقاهرة بتصويره السيدات أثناء تغييرهن ملابسهن بالمحل الخاص به، حيث دأب على تصوير السيدات والاحتفاظ بالصور، حتى كشفت سيدة جرائمه.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة لقيامه بتصوير السيدات بهاتفه المحمول أثناء تواجدهم بغرفة تغيير الملابس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنها حال تواجدها داخل إحدى محلات الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة.