اليوم السابع
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شكري يشارك فى اجتماع تنسيقى لمجموعة "الاتصال العربية" بشأن الأزمة فى أوكرانيا

السبت، 02 أبريل 2022 03:33 م
شكري يشارك فى اجتماع تنسيقى لمجموعة "الاتصال العربية" بشأن الأزمة فى أوكرانيا وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ

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شارك وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرنس، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة شكري في الاجتماع جاءت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك استعدادا لجولة مرتقبة يقوم بها الوزراء إلى كل من روسيا وبولندا.

في وقت سابق، تلقى شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، وبحثا مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية في ظل العملية العسكرية الروسية هناك.

وخلال المكالمة، التي جرت في 24 مارس الجاري، أطلع وزير الخارجية الأوكراني، شكري، على مستجدات الأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، وكذلك، مسار المفاوضات.

 

 


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