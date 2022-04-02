اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى عين شمس

السبت، 02 أبريل 2022 11:25 ص
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى عين شمس عملات
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل مصوغات - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، قتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

عملة

الاتجار بالعملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة