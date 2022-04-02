سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى عين شمس

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل مصوغات - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، قتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.