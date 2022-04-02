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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد للمتهمين بـ"أحداث شارع السودان"

السبت، 02 أبريل 2022 06:30 م
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد للمتهمين بـ"أحداث شارع السودان" المستشار سعيد الصياد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 6 سنوات عام 2016، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين، كما قضت بالسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين فى اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان.

 

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

 

واسندت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم من بينها، تكدير السلم العام، والتظاهر بدون تصريح، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


احداث شارع السودان

الجنايات

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