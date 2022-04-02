زى النهاردة.. النيابة بقضية "أجناد مصر 3": مجرمون قتلوا النفس التى كرمها الله

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 5 سنوات، استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة في محاكمة 3 متهمين بقضية "أجناد مصر 3" الإرهابية.

وكان تشكيل الدائرة وقت انعقاد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وقال ممثلها: "نقف أمامكم لا لمحاكمة فكر، وإنما لمحاكمة قتلة مجرمين أذاقوا الشعب مرارة إرهابهم، فقضيتنا سالت فيها الدماء الذكية، ومازلنا نسمع أنين الضحايا وذويهم.. نقف اليوم أمام عدالتكم فأنتم رسالتنا لتخليص بلدنا من كل مجرم، ولنقتص من خائن".

وتابع: "نقف اليوم أمامكم مدافعين عن النفس البشرية، تلك النفس التى كرمها الله سبحانه وتعالى، وحرم الله قتلها إلا بالحق.. هؤلاء المجرمون الذين قتلوها بدون ذنب، جئنا إليكم بجماعة تحمل اسما لا تعرف عنه شيئا، تسمى نفسها بـأجناد مصر، فشتان وشتان بينكم وبين أجناد مصر الشرفاء الذين يدافعون عن بلادهم".

وأضاف ممثل النيابة: "هؤلاء طغى عليهم سوء أنفسهم وعاهدوا الشيطان أن يكونوا له أجنادا.. عاهدوه على قتل الأنفس، وإراقة الدماء.. إنهم يفترون على الله الكذب ويدعون أنهم يطبقون شريعة الله.. والله لن تنعموا بحياتكم وقد سفكتم دماء الأبرياء".

ووجهت النيابة للمتهمين الجُدد فى قضية "أجناد مصر3" البالغ عددهم 3 أشخاص، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة عبوات ناسفة لاستخدامها فى استهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة.