خيط الجريمة 1.. شهود العيان يقودن النيابة لكشف مقتل شخص بالقاهرة على يد مجهولين

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتى يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد شهود العيان بمنطقة المعادى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لكشف غموض واقعة مقتل مواطن على يد 5 ملثمين، قالوا أن المتهمين كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين وبمجرد وصولهم لمكان المجنى عليه اطلقوا صوبه أعيرة نارية وأصابوا آخرين وفروا هاربين.

اتجه رجال المباحث والنيابة لمكان الواقعة، وبفحص المكان تبين وجود كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة، أمرت النيابة بجمع كافة الفيديوهات بالكاميرات وتفريغها وإعداد تقرير وافى عنها، كما أمرت بسرعة التحريات حول المجنى عليه، التى كشف وجود خلافات مالية سابقة مع آخرين، وكشف تفريغ الكاميرات أن مرتكبى الواقعة يبلغ عددهم 5 أفراد يستقلون درجات نارية ويحملون أسلحة نارية وما أن أبصروا المجنى عليه صوبه نحوه أعيرة نارية أدت إلى وفاته فى الحال وإصابة مواطنين أخرين.

وكشفت تحريات المباحث أن المجنى عليه "محى.م"، كان على خلافات مالية مع المتهمين "شريف.ك "و "احمد.ك " و"ناصر.ك " و"ربيع.ع " و"ابراهيم.ع ".، وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه " محى.م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " سلاح إلى وبندقية خرطوش وفرد خرطوش "، وأخرى بيضاء سنجة وتوجهوا صوب محل الواقعة، حيث أيقنوا تواجد المجنى عليه نتيجة خلافات سابقة، وما أن شاهدوه حتى أطلق أولهم صوبه وابل من الأعيرة النارية، محدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله حال تواجد باقيهم بمحل الواقعة للشد من أزره ومعاونته.