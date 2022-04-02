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حملات رقابية مكبرة على الأسواق مع بداية شهر رمضان

السبت، 02 أبريل 2022 03:20 ص
حملات رقابية مكبرة على الأسواق مع بداية شهر رمضان حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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توجه شرطة التموين اليوم، السبت، حملات رقابية مكبرة على الأسواق، لمراقبتها وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار مع بداية شهر رمضان، وذلك بهدف الحفاظ على "قوت المواطنين"، والتصدي لجرائم الجشع والاحتكار.

وكانت وزارة الداخلية حملاتها اليومية وجهت حملات لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (108) قضايا تموينية بمضبوطات قرابة (115) طن مواد غذائية وغير غذائية .

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط ما يقرب من (55) طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من (17) طن (دقيق مدعم - سكر تموين - أسمدة مدعمة) و5400 أسطوانة بوتاجاز.

وأسفرت الجهود فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية عن ضبط قرابة (12) طن، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط أكثر من (28) طن أسمنت.


تموين

احتكار

احتكار السلع

السلع التموين

اخبار الداخلية

اليوم السابع بلس

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