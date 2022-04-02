جارديان: مخاوف على الأمن الغذائى العالمى مع قلة المحاصيل بأوكرانيا بسبب الحرب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أدت إلى انخفاض كبير فى المحاصيل التى زرعها المزارعون فى البلاد هذا الربيع، مع مخاوف على الأمن الغذائى المحلى والعالمى.

وتشتهر أوكرانيا بتربتها الخصبة، وهى مصدر رئيسى للقمح والشعير وعباد الشمس. ومع ذلك، قال مزارعون ومحللون لصحيفة "الجارديان" أن عمليات الزراعة والحصاد والتصدير قد تعطلت بسبب نقص الأسمدة، وانخفاض إمدادات الوقود للجرارات أو انعدامها، وإغلاق الموانئ والنشاط العسكري.

ويُرجح أن يبقى ما لا يقل عن ثلث الأراضى المستخدمة عادة لمحاصيل الربيع مثل الذرة وعباد الشمس غير مزروعة. علاوة على ذلك، يمكن أن يضيع ثلث محصول القمح العادى من المحصول المزروع فى الخريف الماضي.

وبحسب ما ورد يتم تصدير كمية صغيرة من القمح المخزن عن طريق السكك الحديدية والطرق عبر بولندا ورومانيا، ولكن هذا "جزء ضئيل" مما يتم تصديره عادة عبر موانئ أوديسا وميكولايف على البحر الأسود قبل الحرب، كما قال المحللون.

وقال المسئولون الأوكرانيون أن طرق التصدير الأخرى عبر نهر الدانوب والسكك الحديدية والطرق مقيدة بسبب عدم كفاية المرافق.

وقال مايك لى، الذى يدير خدمة توقعات المحاصيل فى البحر الأسود: "أعتقد أننا نتطلع إلى عدة أشهر [بعد توقف الحرب] قبل أن تعود مستويات التصدير إلى طبيعتها". وقال أن السفن قد تكافح من أجل الحصول على غطاء تأمينى وإذن لدخول موانئ البحر الأسود مرة أخرى، مع ضرورة إزالة الألغام."

ارتفعت أسعار الحبوب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فى فبراير بسبب تعطل الصادرات. قال برنامج الغذاء العالمى، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة توفر إمدادات طارئة للبلدان التى تشهد صراعًا أو تعانى من كوارث طبيعية مثل المجاعات، هذا الأسبوع أن ارتفاع تكلفة الغذاء يعنى أنه بدأ بالفعل فى خفض الحصص.

بينما يُزرع معظم القمح الأوكرانى فى الخريف، تزرع محاصيل أخرى، بما فى ذلك الذرة وعباد الشمس، فى الربيع، خلال الأسابيع المقبلة.