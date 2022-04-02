تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث على الطريق الزراعى ببنى سويف.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لمتابعة حادث وفاة اثنين وإصابة 11 بينهم 7 طلاب فى تصادم على الطريق الزراعى مصر أسيوط .

ولقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين توفى أحدهم فى المستشفى اليوم السبت، فى حادث تصادم ميكروباصين على الطريق الزراعى مصر أسيوط أمام قرية ملوكة التابعة لمركز الفشن بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث 2 ميكروباص على الطريق الزراعى مصر اسيوط أمام قرية ملزمة التابعة لمركز الفشن بدائرة محافظة بنى سويف ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى. ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف حسين رمضان حسين محروس 46سنه قريه بنى ماضى مركز ببا، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة مستشفى الفشن المركزى .

كما نقلت سيارات الإسعاف ملا من رجب أحمد عبد الرحيم 59سنه سائق مقيم مغاغه مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، دعاء احمد شعبان 20 سنه طالبه مقيمه العدوة مصاب اشتباه كسر بالساقين ، فاطمه شعبان ربيع 20 سنه طالبه مقيم العدوى مصاب جروح وسحجات بالجسم ، ايمان رجب ابراهيم 20 سنه طالبه مقيم العدوى مصاب اشتباه كسر بالساق الايسر كما نقلت سيارات الإسعاف منه الله محمد محمد 28 سنه مقيم مغاغه مصاب جروح وسحجات للجسم مع اشتباه كسر الساعد الايسر ، محمد محمد فاروق 25 سنه مقيم المنيا طالب مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى ، هدى جمال رشاد 22 سنه مقيم بنى مزار مصاب كدمات وسحجات بالجسم، شيماء صفوت حسن طالبه مقيم مغاغه مصاب اشتباه كسر بالزراع الايمن ، سهير محمود حسن 65سنه مقيم المنيا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمود عاطف زكى 50 سنه مقيم العدوى مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، عبد التواب سيد عبد اللطيف 60 سنه مصاب اشتباه كسر الذراع الايسر ، حسن خليفه حسن 35 سنه مقيم المنيا مصاب كدمات وسحجات بالجسم وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى؛ لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.