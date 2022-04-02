تعرف على دير مارمينا العجايبى المعلق × الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يقــع ديــر مارمينــا المعــروف بالديــر المعلــق بالضفــة الشــرقية لنهــر النيــل شــمال قريــة المعابــدة بحوالــى 3 كم وهى قرية تابعــة لمركــز أبنوب محافظــة أســيوط وبالتحديــد فــى منتصف واجهــة المرتفــع.

الأسماء المشهورة للدير

الدير المعلق

اشــتهر بذلــك الاســم لأنــه معلــق فــي الجبــل علــى صخــرة كبيــرة يبــدو فيهــا للناظــر أنــه بيــن الســماء والأرض.

دير مغارة شقلقيل

التــى أشــار إليهــا المقريــزي ) شــقلقيل ( هــى كلمــة يونانيــة تعنــى دق الأجــراس ووصفــه بأنــه ديــر لطيــف معلــق فــي الجبــل وهــو نقــر فــي الحجــر علــى صخــرة تحتهــا عقبــة لا يتوصــل إليــه مــن أعــاه ولا مـم أسفله.

دير السيدة العذراء ومارمينـا

ســمى بذلــك عــن مخطــوط بالمتحــف القبطــى بالقاهــرة يذكــر فيــه أن الأنبــا يؤانــس بــن شــنوده أســقف أســيوط ومنفلــوط عمــل علــى نقــل جســد الشــهيد مــار يوحنــا الهرقلــي إلــى بيعتــه ) بقريــة ( أم القصــور بمركــز منفلــوط ( ، وذلــك فــي يــوم الخميــس 19 أمشــير ســنة 1148ش ) الموافــق 14 فبرايــر 1432م، وذلــك مــن ديــر الســيدة العــذراء ومــار مينــا المعــروف بمغــارة شــقلقيل المعــروف الآن بالديــر المعلــق .

دير أبى مينا

جــاء فــي ســيرة البابــا يؤانــس الـــ13 البابــا الرابــع والتســعون ، الإشــارة إلــى تدميــر الأديــرة والكنائــس فــى عصــر المماليك.

ديــر مــار يوحنــا وديــر أبــي مينــا بمغــارة شــقلقيل علــى أعلــى الجبــل يطــل علــى النيــل ناحيــة منفلــوط كمــا ذكــره المقريــزى أيضً ــا بنفــس الاســم

دير البكرة على النيل

كمــا ذكــر هــذا الأســم ســيكار ضمــن حصــره للأديــرة التــي زارهــا أثنــاء رحالتــه إلــى كنائــس وأديــرة مصــر 1712م – 1726م