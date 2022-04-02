تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 661.3 مليون جنيه، يليه سهم "بنك قطر الوطني الأهلي" بحجم تداول بلغ 14 مليون ورقة، وقيمة تداول 252.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 10 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 249.9 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 23.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 230 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 33.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 199.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول بلغ 42.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 185.9 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 42.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 180.7 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 9.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 11.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 175.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي"، بحجم تداول بلغ 2.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 171.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 11238.48 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 1910.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.25% ليغلق عند مستوى 2893.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.43% ليغلق عند مستوى 13711.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة.