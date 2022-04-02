تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من 8 صباحا حتى 5 مساء

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن مواعيد عمل المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، كما أن المخابز التى يبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوال زنة الجوال 100 كيلوجرام تعمل من الساعة 7 صباحا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساء، الأمر الذى يؤدى إلى توفير الخبز للمواطنين على مدار اليوم.

وأضاف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز لليوم السابع، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفير الدقيق لأصحاب المخابز بشكل مستمر، حيث يتم إنتاج خبز جيد وتوفيره للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بشأن أسعار الخبز الحر "الخبز المميز 72% – الخبز الفينو)، وأن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.